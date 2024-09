Carro abandonado causa alvoroço no Rio Jurerê em Florianópolis Polícia Militar Rodoviária localizou o veículo nesta terça-feira (3); carro teria sido conduzido pelo companheiro da proprietária antes... ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 15h52 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um veículo foi localizado dentro do Rio Jurerê, às margens da SC-402, na manhã desta terça-feira (3), em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro dentro do rio pertence a uma mulher, que havia registrado ocorrência antes do sinistro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem abandona carro dentro do Rio Jurerê, em Florianópolis

• Caso Cátia: em reviravolta, julgamento que absolveu acusada de matar empresária de SC é anulado

• AO VIVO: NDTV Record entrevista Lucas Gotardo, candidato a prefeito em Balneário Camboriú