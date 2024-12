Carro bate em poste de alta tensão em São José e exige resgate especializado Celesc foi acionada para prestar apoio ao resgate ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 20h29 (Atualizado em 08/12/2024 - 20h29 ) twitter

Na tarde deste domingo (8), um carro bateu em um poste de alta tensão acabando por derrubá-lo na BR-281, em São José. O acidente ocorreu no bairro Sertão do Maruim por volta as 13h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente e as ações de resgate realizadas.

