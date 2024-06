ND Mais |Do R7

Carros afetados pela enchente no RS estão sendo vendidos por até 60% do valor Parte dos milhares de carros afetados pela enchente no RS estão sendo vendidos em leilões por até 60% do valor de mercado na Tabela...

Parte dos milhares de carros afetados pela enchente no RS estão sendo vendidos em leilões por até 60% do valor de mercado na Tabela Fipe. Donos de veículos no Rio Grande do Sul tiveram prejuízos após desastre.

