Casa com decoração de Natal pode receber até 100% de desconto no IPTU em cidade de SC ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 17h49 )

Decoração de Natal em Camboriú

Com a aproximação do Natal, a Prefeitura de Camboriú, por meio da Fundação Cultural, abriu inscrições do concurso Natal Luz e Cores no município. A ação premia casas e comércios com decorações natalinas por meio de voto popular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

