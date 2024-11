Casa de casal assassinado em Itajaí é ‘saqueada’, motorista de app denuncia e dois são presos Casa de casal assassinado em Itajaí é ‘saqueada’, motorista de app denuncia e dois são presos ND Mais|Do R7 27/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h30 ) twitter

Casa de casal assassinado em Itajaí

A casa do casal assassinado brutalmente em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, no último sábado (23), foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (27). Uma motorista de aplicativo foi chamada para uma corrida do local pelos suspeitos e reconheceu a residência.

