Casa do Teatro será palco para “Crime” em Florianópolis! Casa do Teatro será palco para “Crime” em Florianópolis! ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa do Teatro

Com texto e direção do dramaturgo manezinho Antônio Cunha e grande elenco, o histórico Grupo Armação, reestreia nessa quarta-feira o espetáculo “Crime”. Peça escrita por Cunha e inspirada em um crime ocorrido na França do século 19.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Sete em cada 10 pessoas negras já sofreram preconceito no Brasil, diz pesquisa

Homem morre eletrocutado em caminhão após tocar rede de energia em SC

FOTOS: Grave acidente entre 2 carretas bloqueia trânsito na BR-101 em Joinville