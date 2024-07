ND Mais |Do R7

Casa é destruída por incêndio em Chapecó; oficina e outras residências foram salvas Uma casa foi destruída por incêndio no início da tarde desta terça-feira (02), na Rua Curruíra, no Bairro Efapi, em Chapecó, no...

Uma casa foi destruída por incêndio no início da tarde desta terça-feira (02), na Rua Curruíra, no Bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

