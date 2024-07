Casal Catarinense Realiza Sonho Olímpico em Paris Com todas as atenções voltadas à Olimpíada de Paris 2024, um jovem casal catarinense esteve entre os nada mais do que 15 selecionados... ND Mais|Do R7 27/07/2024 - 18h33 (Atualizado em 27/07/2024 - 18h33 ) ‌



Com todas as atenções voltadas à Olimpíada de Paris 2024, um jovem casal catarinense esteve entre os nada mais do que 15 selecionados no mundo inteiro para assistir à abertura dos Jogos no Museu d’Orsay, à beira do Rio Sena. Pedro Machado e Lívia Schumacher testemunharam na sexta-feira (26) o espetáculo na França.

