Casal é preso com 38 kg de drogas escondidas em casa em Chapecó

Casal preso com drogas em Chapecó

Um casal, de 24 e 25 anos, foi preso em flagrante com 36 quilos de maconha e 2,5 quilos de haxixe, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. As drogas escondidas em uma casa, foram encontradas em operação, coordenada entre as Polícias Civil e Militar, na quarta-feira (13). Um ponto de armazenamento de drogas no município foi desarticulado.

