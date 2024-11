Casal em moto morre após colisão com caminhão na BR-282, em Palhoça Casal em moto morre após colisão com caminhão na BR-282, em Palhoça ND Mais|Do R7 29/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 13h49 ) twitter

Acidente na BR-282 em Palhoça

Uma colisão, envolvendo duas motos e um caminhão, deixou um casal morto no bairro Aririu, em Palhoça, na noite dessa quinta-feira (28). Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal, as vítimas do acidente com caminhão são um homem, de 59 anos, e uma mulher, de 57. Eles estavam em uma das motos e morreram no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

