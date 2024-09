Casal foragido em SC: crime brutal e uma criança desaparecida O casal está foragido desde o dia 16 de agosto, quando o ex da mulher e pai da menina de 4 anos foi assassinado com tiro pelo atual... ND Mais|Do R7 02/09/2024 - 09h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 09h21 ) ‌



Um casal está sendo procurado pela Polícia Civil de Santa Catarina após suspeita de matarem o ex-companheiro da mulher e fugiram com a filha do ex-casal, de apenas quatro anos. O crime de homicídio aconteceu no dia 16 de agosto no interior da cidade de Abelardo Luz, no Oeste de Santa Catarina, mas o casal suspeito e a criança estão foragidos desde então.

