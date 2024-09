Casal preso com R$ 46 mil em Porto Belo por tráfico de drogas Casal foi preso em Porto Belo com dinheiro vivo, drogas e veículo de luxo ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 14h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 14h32 ) ‌



A Polícia Civil de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, cumpriram mandado de prisão contra um casal no bairro Alto Perequê. Ambos são investigados por envolvimento com tráfico de drogas e foram encontrados em casa.

