Casamento de Herdeiro da Indústria Cerâmica em Criciúma Encanta Convidados Em cerimônia requintada para poucos convidados e com a assinatura do promoter, Marcelo Cabral, o herdeiro do clã Maximiliano Gaidzinski... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 16h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em cerimônia requintada para poucos convidados e com a assinatura do promoter, Marcelo Cabral, o herdeiro do clã Maximiliano Gaidzinski – fundadores do Grupo Eliane – Vicente Gaidzinski Filho casou-se, no último sábado (24), com Gabriele Razatk.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• AO VIVO: NDTV Record entrevista Adeliana Dal Pont, candidata a prefeita de São José; acompanhe

• Neto de ex-magnata da indústria cerâmica de Santa Catarina se casa em Criciúma

• Idoso de 84 anos é encontrado dentro de mata fechada após desaparecer no Sul de SC