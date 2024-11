Casan investe R$ 4,4 milhões no abastecimento de cidade do Sul de SC Casan investe R$ 4,4 milhões no abastecimento de cidade do Sul de SC ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 20h29 ) twitter

Casan investe em novo reservatório no Sul de Santa Catarina

O município de Maracajá, no Sul de Santa Catarina, recebeu um investimento de R$ 4,4 milhões da Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) em melhorias no abastecimento. A principal obra em andamento é a do novo Reservatório no Bairro Centro, no valor de R$ 1,2 milhão.

