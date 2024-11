CasaPronta 2024: O maior evento de arquitetura e decoração em Criciúma Evento acontece de 16 a 20 de outubro, no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h29 ) twitter

A cidade de Criciúma recebe a 21ª edição da CasaPronta a partir da próxima quarta-feira, dia 16 de outubro, no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti. Com mais de 200 expositores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, o evento promete trazer as novidades dos setores de construção, mobiliário e decoração em um espaço de 15 mil metros quadrados.

