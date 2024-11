Casos de dengue crescem em Tubarão e combate ao Aedes aegypti se intensifica Casos de dengue crescem em Tubarão e combate ao Aedes aegypti se intensifica ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 12h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 12h09 ) twitter

Mosquito Aedes aegypti

O número de focos do mosquito Aedes aegypti em Tubarão, no Sul de Santa Catarina, subiu de 325 para 329, em relação ao levantamento da última semana. Os dados foram atualizados pelo COEMS (Núcleo de Combate a Endemias e pela Vigilância Epidemiológica) na quinta-feira (21). O mosquito é responsável por transmitir doenças como dengue, zika e chikungunya.

