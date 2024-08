Cassiano Klein Reflete Sobre Sucesso do JEC Futsal Um ano e meio de trabalho, 11 competições, 9 finais e 7 títulos. É assim que o técnico Cassiano Klein se despede do JEC Futsal logo... ND Mais|Do R7 19/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 19/08/2024 - 19h36 ) ‌



Um ano e meio de trabalho, 11 competições, 9 finais e 7 títulos. É assim que o técnico Cassiano Klein se despede do JEC Futsal logo após levantar mais um troféu, o da Taça Brasil. Campeão no Mato Grosso, o treinador fez o último jogo à frente do Tricolor na disputa com o Pato, quando o time comemorou o tetracampeonato e, ainda, a vaga para a Supercopa.

