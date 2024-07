ND Mais |Do R7

Catarinense cria desafio solidário para ajudar criança com câncer raro Natural de Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina, Elder Simionato está acostumado a percorrer grandes distâncias em treinos e competições...

Natural de Turvo, no Extremo Sul de Santa Catarina, Elder Simionato está acostumado a percorrer grandes distâncias em treinos e competições que disputa. No entanto, o ultramaratonista decidiu correr cerca de 60 quilômetros, no dia 28 de julho, por uma causa diferente: ajudar no tratamento da pequena Clarinha, de três anos.

