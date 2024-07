ND Mais |Do R7

Catarinense emociona ao sobrevoar Estátua da Liberdade em volta ao mundo de helicóptero O empresário catarinense, André Borges de Freitas, de 55 anos, que iniciou uma volta ao mundo com o próprio helicóptero, fez um sobrevoo...

O empresário catarinense, André Borges de Freitas, de 55 anos, que iniciou uma volta ao mundo com o próprio helicóptero, fez um sobrevoo, no início desta semana, no entorno da Estátua da Liberdade, em Nova York. "Muito emocionante", disse.

