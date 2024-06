ND Mais |Do R7

Catarinense herói salva guanaco preso na neve na Argentina Peixeiro nascido em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, Nando Flores compartilhou detalhes do salvamento de um guanaco, um animal...

Peixeiro nascido em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, Nando Flores compartilhou detalhes do salvamento de um guanaco, um animal típico da Argentina. O catarinense mora no país há oito anos e compartilhou detalhes do resgate impressionante.

