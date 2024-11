Catarinense paga em média R$ 437,00 por mês em empréstimos, aponta Serasa Catarinense paga em média R$ 437,00 por mês em empréstimos, aponta Serasa ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 11h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Catarinense paga em média R$ 437,00 por mês em empréstimos, aponta Serasa

Santa Catarina está entre os estados com o maior número de pagadores em dia de empréstimos no Brasil. As parcelas mensais chegam a R$ 437,00 ficando acima da média nacional, que é de R$ 419,41. O estudo foi divulgado nesta semana pelo Serasa.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Há 45 anos, Novembrada marcou história política brasileira e catarinense

Zininho, o gentleman do samba, é o homenageado do novo episódio da série Som da Ilha

Projeto que muda estrutura do saneamento básico de Santa Catarina é questionado