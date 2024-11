Catarinense paga R$ 1 milhão por encontro com David Beckham em leilão de Ronaldo Fenômeno Catarinense paga R$ 1 milhão por encontro com David Beckham em leilão de Ronaldo Fenômeno ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 16h09 ) twitter

Tati Barbieri no leilão

A catarinense Tati Barbieri arrematou um dos grandes destaques da noite do leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno, nesta quinta-feira (21), no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Ela e o marido Roman Shakal, pagaram uma fortuna no 3º lote: um encontro com David Beckham.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

