Cavalgada em homenagem à República Catarinense inicia nesta quinta-feira no Sul de SC

Em homenagem à República Catarinense, proclamada no dia 22 de julho de 1839 e dissolvida em 15 de novembro do mesmo ano, o Instituto Cultural Anita Garibaldi realiza, nesta quinta (14) e sexta-feira (15), uma cavalgada. O evento reunirá cerca de 40 cavaleiros de Brusque, Blumenau, Gaspar, São Ludgero, Braço do Norte, Orleans, Laguna e Tubarão.

