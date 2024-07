ND Mais |Do R7

CBF em crise: presidente Ednaldo Rodrigues 'na parede' A CBF vive sob a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues um dos seus momentos mais delicados. Praticamente todas as frentes envolvendo...

A CBF vive sob a gestão do presidente Ednaldo Rodrigues um dos seus momentos mais delicados. Praticamente todas as frentes envolvendo a entidade apresentam problemas e a gora d´água para a péssima imagem da CBF foi a eliminação precoce da Seleção Brasileira na Copa América. Após uma primeira fase irregular, com direito a um empate sem gols com a Costa Rica, o Brasil caiu nos pênaltis para o Uruguai nas quartas de final.

