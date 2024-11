CBF muda data e horário do jogo de despedida do Avaí da Série B 2024; veja mudanças na rodada CBF muda data e horário do jogo de despedida do Avaí da Série B 2024; veja mudanças na rodada ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 19/11/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Avaí na Ressacada

A CBF confirmou a mudança de data e horário de quatro partidas da última rodada da Série B do Brasileiro, entre elas Avaí x Ponte Preta. Os jogos não valem mais nada na disputa contra rebaixamento e acesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças na rodada!

Leia Mais em ND Mais:

Homem é baleado na cabeça e sobrevive à tentativa de homicídio em SC

Governo de SC desiste de licitação para ferry boat entre a Vigorelli e a Vila da Glória

Corpo em decomposição é encontrado em usina hidrelétrica de Blumenau