Celebrando a Arte: Mulheres em Destaque no Prêmio AF 2024 Uma década de Prêmio AF de Arte Contemporânea e o que não faltam são motivos para comemorar este importante circuito de artes em... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 13h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 13h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma década de Prêmio AF de Arte Contemporânea e o que não faltam são motivos para comemorar este importante circuito de artes em Santa Catarina. A abertura da exposição coletiva com os principais trabalhos desta edição abre nesta terça-feira (6), às 20h, no Espaço Lindolf Bell 2, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Três mulheres disputam o Prêmio AF de Arte Contemporânea 2024!

• Sem visibilidade, aeroporto de Florianópolis tem seis voos cancelados por nevoeiro

• VÍDEO: Carreta ‘faz sanduíche’ de carros e fecha pista da BR-101 em Joinville