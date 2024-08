Celebrando a Cultura Gaúcha: Diamantes do Laço em São José A cultura do rodeio é uma manifestação vibrante e profundamente enraizada no Brasil, especialmente nas regiões sul e sudeste. Ela... ND Mais|Do R7 06/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 20h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A cultura do rodeio é uma manifestação vibrante e profundamente enraizada no Brasil, especialmente nas regiões sul e sudeste. Ela celebra as tradições do campo, os costumes dos vaqueiros e peões, e proporciona um espetáculo que atrai milhares de pessoas todos os anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Eleições 2024: PL oficializa Peeter Grando como candidato à Prefeitura de Balneário Camboriú

• Tradição e cultura: 4ª edição do Diamantes do Laço acontece em São José

• É de SC o árbitro que vai apitar a final do futebol masculino entre Espanha e França