Celebrando a História: 200 Anos da Imigração Alemã em Santa Catarina A Biblioteca Pública de Santa Catarina abriu nesta terça-feira (20) a exposição “Bicentenário da imigração alemã no Brasil: histórias... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 23h30 (Atualizado em 21/08/2024 - 23h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Biblioteca Pública de Santa Catarina abriu nesta terça-feira (20) a exposição “Bicentenário da imigração alemã no Brasil: histórias, memórias e legados em Santa Catarina”. Localizada no Centro de Florianópolis, à rua Tenente Silveira, a biblioteca, logo na entrada, mostra um rico acervo com livros, documentos, mapas, peças históricas, trajes típicos e um telão exibindo reportagens da NDTV no projeto do bicentenário da imigração alemã. A exposição vai até 30 de setembro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Exposição em Florianópolis celebra 200 anos da imigração alemã em SC

• Obras na SC-401: saiba o que será construído e como vai desafogar o trânsito em Florianópolis

• Santa Catarina é o segundo Estado mais competitivo do Brasil; confira a lista