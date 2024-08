Celebrando a Sabedoria Ancestral no Confluir Festival Duas grandes vozes da causa indígena no Brasil, Daniel Munduruku e Kaká Werá, se reúnem para celebrar e promover os saberes ancestrais... ND Mais|Do R7 21/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h11 ) ‌



Duas grandes vozes da causa indígena no Brasil, Daniel Munduruku e Kaká Werá, se reúnem para celebrar e promover os saberes ancestrais no CONFLUIR Festival Multicultural, evento que acontece no Shopping OKA Floripa, no Campeche, até o próximo dia 27 de agosto.

