Celesc se compromete a regularizar fornecimento de energia em áreas de ocupação ilegal

A Celesc informou que cumprirá a decisão judicial para regularizar o fornecimento de energia elétrica em áreas de ocupação ilegal no município de Garopaba, no sul de Santa Catarina. Contudo, a empresa afirma que continuará a discussão em juízo sobre a responsabilidade legal do Município em arcar com os custos da obra.

