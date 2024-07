ND Mais |Do R7

Centroavante Cassiano chega ao Avaí prometendo acabar com o jejum do ataque Cassiano na área! Após quatro temporadas atuando no exterior, o novo centroavante do Avaí foi apresentado no auditório da Ressacada...

Cassiano na área! Após quatro temporadas atuando no exterior, o novo centroavante do Avaí foi apresentado no auditório da Ressacada e falou sobre o "jejum que os atacantes vivem no clube", além da expectativa em voltar a atuar no Brasil.

