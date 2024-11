CEO do Grupo Record abre o jogo sobre o futuro da TV aberta e revela novidades para 2025 CEO do Grupo Record abre o jogo sobre o futuro da TV aberta e revela novidades para 2025 ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 28/11/2024 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CEO do Grupo Record

Para celebrar os 35 anos da NDTV Record, a maior geradora de conteúdo regional do Brasil e maior afiliada da Record TV, o CEO do Grupo Record, Marcus Vinícius Vieira, esteve em Florianópolis nesta quarta-feira (22) e visitou a sede do Grupo ND, localizada no Morro da Cruz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades da TV aberta!

Leia Mais em ND Mais:

SC tem 140 mil empregos de carteira assinada em dez meses; Estado é o 5º que mais gera vagas

Deputados aprovam que benzedeiras se tornem Patrimônio Cultural Imaterial de Santa Catarina

Justiça volta atrás e novela dos quiosques para o verão de Florianópolis ganha mais um capítulo