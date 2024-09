Chamas ameaçam residências em Florianópolis Equipes dos bombeiros estão atuando no local para conter o incêndio, que está concentrado em uma área de difícil acesso ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 03h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 03h01 ) ‌



Um incêndio atingiu parte da vegetação do bairro Saco Dos Limões, em Florianópolis, na tarde desta quarta-feira (11). Imagens mostram que as chamas se alastraram nas proximidades da Servidão Luiz Pinheiro de Lima. Há uma preocupação por parte da população, que teme que as casas próximas sejam atingidas pelo fogo.

