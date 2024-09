Chamas no coração de Chapecó: incêndio assusta moradores Na madrugada desta terça-feira (10), um incêndio em prédio mobilizou moradores, no Centro de Chapecó. O fogo foi encontrado no 8° andar... ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h22 ) ‌



Um incêndio em prédio mobilizou moradores no Centro de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O fogo foi identificado em uma área de convivência do edifício, no 8° andar, na madrugada desta terça-feira (10).

