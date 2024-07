Chapecó Brilha nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina Os atletas do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, marcaram 48 pontos e finalizaram a competição na 8ª colocação geral... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h03 ) ‌



Os atletas do município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, marcaram 48 pontos e finalizaram a competição na 8ª colocação geral da 36ª edição dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A competição encerrou no domingo (28), em Caçador.

