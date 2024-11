Chapecó celebra a inauguração do Elevado da Bandeira O Elevado Alcebíades Sperandio, também conhecido como Elevado da Bandeira, foi inaugurado nesta terça-feira (22) com a presença do... ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 17h29 ) twitter

Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, celebrou, nesta terça-feira (22), a inauguração do Elevado Alcebíades Sperandio, também conhecido como Elevado da Bandeira. A obra promete melhorar o trânsito e a mobilidade urbana no acesso ao maior município da região.

