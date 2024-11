Chapecó elege o empresário e a empresária de destaque em 2024; confira os vencedores Chapecó elege o empresário e a empresária de destaque em 2024; confira os vencedores ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 08/11/2024 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Escolha do Empresário do Ano

A noite da quinta-feira (7) foi marcada pela escolha do empresário e da empresária do ano em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Rozemar Lucas Dávi e Alfredo Lang foram os contemplados com o prêmio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Morre o ‘príncipe imperial’ Dom Antônio de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel

A cara da burocracia

‘Estamos firmes’: Sérgio Sacani fala de foco em projeto fitness e desmente rumores de abandono