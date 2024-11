Chapecó encerra 63ª edição dos Jasc na quinta colocação Chapecó encerra 63ª edição dos Jasc na quinta colocação ND Mais|Do R7 26/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h29 ) twitter

Chapecó nos Jasc

O município de Chapecó ficou em quinto colocado geral na fase Estadual da 63ª edição dos Jasc (Jogos Abertos de Santa Catarina). A competição encerrou no sábado (23), na cidade de Concórdia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as conquistas de Chapecó!

