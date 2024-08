Chapecó Mantém Multa de R$ 1 Milhão à Casan por Falta de Água O Condecon (Conselho Municipal de Defesa do Consumidor) decidiu manter a multa de R$ 1.057.540 aplicada pelo Procon de Chapecó contra... ND Mais|Do R7 14/08/2024 - 00h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 00h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Condecon (Conselho Municipal de Defesa do Consumidor) decidiu manter a multa de R$ 1.057.540 aplicada pelo Procon de Chapecó contra a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento). A multa é pelo volume de denúncias de falta de água no município do Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Multa de R$ 1 milhão para Casan por denúncias de falta de água é mantida em Chapecó

• Transporte coletivo de Blumenau terá 124 novos horários aos domingos e feriados

• Após morte de bebês, médicos são afastados de hospital de Balneário Camboriú