Chapecó recebe atletas olímpicos e paralímpicos em fase decisiva de campeonato de tênis de mesa O TMB Platinum – Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis de Mesa começa nesta sexta-feira (6) no Oeste do Estado; Competição segue... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 09h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h49 )

Chapecó, no Oeste de SC, sedia a fase decisiva do TMB Platinum – Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis de Mesa, o maior evento nacional da modalidade e da América Latina. Competição segue até o dia 15 deste mês no Parque da Efapi.

