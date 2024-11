Chapecó se destaca em estudo internacional de neurocirurgia Equipe de neurocirurgia do HRO realizou três neurocirurgias para a ressecção de tumores cerebrais com a presença de profissionais e... ND Mais|Do R7 17/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h09 ) twitter

O HRO (Hospital Regional do Oeste), uma das principais referências no atendimento médico em Chapecó e na região oeste de Santa Catarina, realizou nesta semana três neurocirurgias inovadoras para a remoção de tumores cerebrais com pacientes acordados.

