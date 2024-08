Chapecó se Destaca na Geração de Empregos em 2024 O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, é a 5ª cidade do Sul e a 30ª do Brasil na geração de empregos no primeiro semestre... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 03/08/2024 - 09h16 ) ‌



O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, é a 5ª cidade do Sul e a 30ª do Brasil na geração de empregos no primeiro semestre. Os dados são do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

