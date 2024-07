Chapecó se prepara para as eleições com novas urnas eletrônicas O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, recebeu no início da tarde desta quinta-feira (25) as 550 urnas eletrônicas que... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 20h44 (Atualizado em 25/07/2024 - 20h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, recebeu no início da tarde desta quinta-feira (25) as 550 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2024. As escolhas de prefeito, vice-prefeito e vereadores serão feitas no dia 6 de outubro, das 8h às 17h no horário de Brasília.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chapecó recebe 550 urnas eletrônicas para as eleições de 2024

• Rede que comprou supermercado em Joinville revela planos de investimento e destino de padaria

• Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreia com vitória na Olimpíada de Paris