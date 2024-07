Chapecó se prepara para as eleições: número de eleitores cresce! Chapecó tem 161.307 eleitores aptos a votar. Os números foram divulgados pelo TRE-SC (Tribunal Superior Eleitoral) e mostram um aumento... ND Mais|Do R7 25/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h43 ) ‌



Chapecó tem 161.307 eleitores aptos a votar. Os números foram divulgados pelo TRE-SC (Tribunal Superior Eleitoral) e mostram um aumento de 10.087 pessoas em relação às eleições de 2020 no município do Oeste do Estado.

