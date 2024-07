Chapecó toma decisão histórica e inicia processo de rompimento com a Casan A Prefeitura de Chapecó confirmou que um processo de rompimento de contrato com a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 22h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 22h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Prefeitura de Chapecó confirmou que um processo de rompimento de contrato com a Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) começou nesta semana no município do Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chapecó inicia processo de rompimento com a Casan

• Corpo de pescador é encontrado enrolado em corda de rede de pesca em SC

• Safra industrial da tainha termina antes do prazo após embarcações atingirem a cota