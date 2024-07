ND Mais |Do R7

Chapecoense anuncia reforço de peso para a Série B A Chapecoense confirmou a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, 36 anos, que fez história com a camisa do Internacional. O jogador...

A Chapecoense confirmou a contratação do zagueiro Rodrigo Moledo, 36 anos, que fez história com a camisa do Internacional. O jogador assinou contrato até 30 de novembro de 2024.

