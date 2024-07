Chapecoense brilha com vitória sobre o Goiás

ND Mais |Do R7

A Chapecoense venceu mais uma na Série B. Em tarde inspirada de Marcinho e Mário Sérgio, a dupla foi responsável pela 'dobradinha' no jogo, com duas assistências de Marcinho para os gols de cabeça do 'Super Mário'. Com a vitória, a Chape encerrou a sequência negativa de três derrotas seguidas e respirou na Série B.

