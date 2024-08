Chapecoense Faz Mudança Rápida e Demite Técnico em Tempo Recorde A Chapecoense encerrou em menos de duas semanas a passagem do técnico Tcheco pelo clube. Com 13 dias de trabalho e duas partidas,... ND Mais|Do R7 18/08/2024 - 21h56 (Atualizado em 18/08/2024 - 21h56 ) ‌



A Chapecoense encerrou em menos de duas semanas a passagem do técnico Tcheco pelo clube. Com 13 dias de trabalho e duas partidas, perdeu ambas, o clube comunicou neste domingo a saída do treinador. A informação foi confirmada pelo repórter Eduardo Florão, da NDTV.

