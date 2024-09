Chapecoense se prepara para duelo emocionante contra o Coritiba A equipe que representa a Chapecoense no Futebol Americano joga no domingo (15) contra o Coritiba Lions. O jogo é válido pela 2ª rodada... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 12h42 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h42 ) ‌



A Chapecoense Futebol Americano recebe o Coritiba Lions pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro D3, no domingo (15) às 10h. A partida será no Estádio Municipal de Coronel Freitas, com entrada gratuita.

