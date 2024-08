Chegada emocionante de familiares marca julgamento do ataque à creche em Blumenau O júri popular do acusado do ataque a creche Cantinho Bom Pastor, em abril de 2023, acontece nesta quinta-feira (29), no fórum de... ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h01 ) ‌



O júri popular do acusado do ataque a creche Cantinho Bom Pastor, em abril de 2023, acontece nesta quinta-feira (29), no fórum de Blumenau. A chegada da família no local do júri foi de muita comoção e recordações daquele 5 de abril que ficou marcado na vida de todos.

